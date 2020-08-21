القصة الكاملة لاتهام شاب ببيع رضيعته بـ60 ألف جنيه في الجيزة

"الاتجار في البشر.. وتعريض حياة الطفلة للخطر" اتهامات منسوبة من قبل جهات التحقيقات لشاب عرض ابنته للبيع عبر شبكة الإنترنت، وقررت تسليم الطفلة التي تبلغ من العمر 4 أشهر لوالدتها، وطلبت من المجلس القومي للأمومة والطفولة بحث الحالة الاجتماعية لوالدة الطفلة قبل تسليمها إليها.

وكانت جهات التحقيق قد قررت حبس عامل بمحل لإصلاح إطارات السيارات لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وكشفت التحريات والتحقيقات أن المتهم عرض ابنته الرضيعة للبيع بـ60 ألف جنيه دون علم والدتها.

وواجهت النيابة المتهم بارتكابه جرائم الاتجار في البشر وتعريض حياة الطفلة للخطر لمحاولته بيع ابنته الرضيعة البالغة من العمر 4 أشهر نظير مبلغ 60 ألف جنيه بالعجوزة.

كما أمرت النيابة بتسليم الطفلة لأمها عقب ورود رد المجلس القومي للأمومة والطفولة لبحث الحالة الاجتماعية لوالدة الطفلة لتسليمها إليها.

وكانت إدارة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات قد تمكنت من ضبط عامل بمحل لإصلاح إطارات السيارات أثناء محاولته بيع نجلته الرضيعة عندما رصد ضباط الإدارة قيام شاب بعرض طفلة للبيع مقابل 60 ألف جنيه على شبكة الإنترنت.

وعقب ذلك تم تشكيل فريق بحث للوقوف على ملابسات الواقعة، وتوصلت التحريات إلى أن الشاب يبلغ من العمر 27 سنة، يرغب في بيع طفلة وتنكر أحد الضباط كأنه شاب متزوج ولم ينجب أطفالاً ويريد أن يشتري ابنته واتفقوا معه على التقابل بمنطقة العجوزة وألقي القبض عليه واعترف بارتكاب الواقعة قائلاً: "مش معايا فلوس أصرف عليها"، وبسؤال والدة الطفلة نفت علمها بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.