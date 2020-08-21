استجاب الرئيس لـ"الوطن" وتحركت "الصحة" لعلاجه.. القصة الكاملة لمريض السمنة المفرطة

"مش عارف أتحرك ولا أروح ولا آجي، مش عارف ألبس البنطلون"، هكذا وصف الشاب محمود سمير، من المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حالته بسبب مرض السمنة المفرطة الذي طاله، وتسبب في زيادة وزنه من 100 إلى 257 كيلوجرام خلال سنوات، فأصبح لا يقدر على الحركة بمفرده، فقدَ عمله ووظيفته كأب وزوج، وبات على حد قوله: "لا يستطيع ممارسة حياته"، وهو ما استجاب له الرئيس عبدالفتاح السيسي وأمر بعلاجه، فيما أوصت الصحة بمساعدته صحيًا.

وفيما يلي تستعرض "الوطن" القصة الكاملة لصاحب السمنة المفرطة.

محمود.. مريض سمنة مفرطة يناشد الدولة علاجه

عمل "سمير" خبازا بأحد الأفران، وبعد أن استغنى عنه صاحب العمل جلس في بيته لفترة، بعدها بدأ جسده يزداد بشكل غير طبيعي، امتلأت عيناه بالدموع وترتعش شفتاه، وبنبرة سيطر عليها الحزن، حكى لـ"الوطن": "من 4 سنين، جسمي بدأ يزيد بشكل كبير، رُحت للدكاترة ولما شخَّصوا حالتي قالوا لي مش هتعرف تعمل العملية عشان صدرك عليه ميه على الرئة، وقرحة على المعدة، أنا ما كُنتش كده، كان وزني 100 كيلو، دلوقتي 275، لما قعدت من الشغل وبعد الحركة الكبيرة اللي كنت باعملها، جسمي زاد جدا، مش عارف أتحرك".

واستكمل مريض السمنة المفرطة: "أنا مذلول وعندي 3 أولاد ومراتي، نفسي أقف على رجلي عشان عيالي متبهدلين، وأنا قاعد في البيت لا حول لي ولا قوة، مراتي بتشتغل عشان تصرف على البيت، نفسي أعمل عملية وأشوف حد من المسؤولين يعملها لي".

السيسي يستجيب لـ"الوطن" ويأمر بعلاج مريض السمنة المفرطة على نفقة الدولة

وفي استجابة سريعة لما نشرته جريدة "الوطن" في عدد اليوم الجمعة، أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاج المواطن محمود سمير المصاب بالسمنة المفرطة على نفقة الدولة.

الصحة: جراحة عاجلة لمريض السمنة المفرطة

وعقب استجابة الرئيس للحالة التي نشرتها "الوطن"، جاءت توصية وزارة الصحة، حيث قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجَّه بسرعة علاج محمود، وهو ما تعمل الوزارة عليه الآن.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم التواصل مع أحد كبار أساتذة جراحات السمنة في مصر لإجراء جراحة عاجلة له بمستشفى دار الشفاء على نفقة الدولة، مضيفة أنه تم التواصل مع الحالة وإرسال فريق كامل من المسعفين وإسعاف مجهزة، لنقل الحالة إلى المستشفى، لبدء تلقي العلاج اللازم على نفقة الدولة وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

مريض السمنة يشكر الرئيس: أنت السند والحصن.. وزوجته: أدخل الفرح لقلوبنا

وعاد محمود سمير، لتوجيه رسالة شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب استجابة الدولة لعلاجه قائلا: "شكرا سيادة رئيس الجمهوريه على استجابتك لعلاجي على نفقه الدوله فأنت نعم السند والحصن لأبناء الوطن".

وأضاف سمير: "الحمد الله ربنا استجاب لدعوات زوجتي.. وسأكون قادرا مستقبلا على تلبية أحلام أبنائي وتحمل نفقات معيشتهم وبتمنى يكون لي وظيفة حكومي لضمان استقرار مسيرتهم معيشيا مستقبلا".

بينما قالت زوجته: "شكرا للرئيس السيسي على مساندته، وتواصل مكتب وزيرة الصحة معنا قد رسم سعادة وفرح لا حصر لهما في قلوبنا، وربنا يشفي زوجي ويرجع لنا سالم بعد علاجه على نفقة الدولة".