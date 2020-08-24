محافظ المنيا يتابع تنفيذ محطتي صرف في بني مزار بـ 113 مليون جنيه

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعمال إنشاء محطتي الصرف الصحي بقريتي ابشاق الغزال وشلقام بمركز بني مزار، والذي يجري العمل فيهما ضمن خطة المحافظة لتوصيل الصرف الصحي لقرى المحافظة بتكلفة تصل إلى 113 مليون جنيه، منهم 58 مليونا لمحطة ابشاق الغزال و55 مليونا مخصصة لمحطة شلقام.

رافق المحافظ خلال جولته بالمحطتين، إسماعيل الفحام رئيس المركز، والمهندسة إيمان عبدالرازق رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا.

قال المحافظ إن من أبرز الملفات التي يعمل عليها منذ توليه العمل محافظا للمنيا دفع العمل بمشروعات المياه والصرف الصحي، لتوفير صرف صحي ومياه شرب نظيفة لجميع القرى التابعة للمحافظة.

وأضاف المحافظ أن نسبة تنفيذ أعمال توصيل خدمات الصرف الصحي بالقرى على مستوى المحافظة سترتفع بنهاية عام 2020 من 7% إلى 34%، من خلال توصيل الخدمة لعدد كبير من القرى، وذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين ورفع كفاءة البنية الأساسية بالقرى وإيجاد آليات للمشكلات الحياتية التي تواجه المواطنين والارتقاء بجودة الخدمة المقدمة، موجها بتقديم كافة أوجه الدعم لتحقيق المستهدف وفقا للجدول الزمني المحدد وإنجازها في أقرب وقت ممكن، حتى يتم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها بالمحطتين ورفع مستوى أداء الخدمة المقدمة للمواطنين.

واستمع المحافظ إلى شرح من رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي حول مراحل تنفيذ المشروعين والموقف التنفيذي الحالي وتلافي الملاحظات، وتشغيله في اقرب وقت.

وأوضحت رئيس الهيئة أن المشروعين ضمن الاعمال الجاري تنفيذها لانجاز عدد 11 مشروع صرف صحي مستهدف نهوها منتصف العام القادم وهي صرف صحي ( إتليدم – كدوان – آبا البلد – إبشاق الغزال – شلقام – منشأة عبدالله – طنبدي – ابوان – بردنوها – بهدال – غرب المنيا ) .