محافظ المنيا يتابع تطوير وترميم قباب الصحابة الأثرية بمنطقة البهنسا

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أمس الأحد، أعمال المرحلة الأولى لتطوير وترميم قباب الصحابة الأثرية بمنطقة البهنسا، بمركز بني مزار وذلك للوقوف على آخر مستجدات التطوير، ونسب تنفيذ الأعمال للمشروع، الذي يتضمن أعمال درء الخطورة والترميم ورفع كفاءة القباب.

رافق المحافظ خلال جولته بالمنطقة، العميد أنور عدلي، مدير المشروعات بالشركة الوطنية المنفذة لأعمال التطوير والترميم، وإسماعيل الفحام رئيس مركز بنى مزار، والدكتور ثروت الأزهري مدير السياحة بالمحافظة، وسلامة زهران مدير عام آثار البهنسا.

قال المحافظ إن منطقة آثار البهنسا تمثل أهمية تاريخية ودينية، لاحتوائها على العديد من العصور التاريخية بداية من العصر الفرعوني وانتهاءً بالعصر الإسلامي، مشيرا إلى أن المنطقة تستقبل زوارا من داخل مصر وكذلك سائحين من عدد من دول شرق آسيا.

أوضح العميد أنور عدلي، مدير مشروعات بالشركة الوطنية المنفذة لأعمال التطوير والترميم، أن أعمال المرحلة الأولى لمشروع درء الخطورة والترميم ورفع كفاءة القباب الأثرية تتضمن تطوير ورفع كفاءة 14 قبة، والتي بدأ العمل بها خلال شهر أغسطس وتنتهي خلال 8 أشهر، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من الأعمال ستشمل تطوير المنطقة بأكملها، بالإضافة إلى تطوير مركز الزوار والخدمات السياحية بها.

وتقع منطقة آثار البهنسا، على بعد 16 كيلو متر من مركز بني مزار وهي مدينة أثرية قديمة، عثر فيها على الكثير من البرديات التي ترجع للعصر اليوناني الروماني، وتلقب بالبقيع الثاني لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامي .