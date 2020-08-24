نائب محافظ المنيا يتابع عددا من الملفات مع رؤساء القرى بملوي

نائب محافظ المنيا يتابع عددا من الملفات مع رؤساء القرى بملوي
كتب:
اسلام فهمي
08:20 ص | الإثنين 24 أغسطس 2020
جولة نائب المحافظ
عقد الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، اجتماعا موسعا، مع رؤساء قرى الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، وذلك للوقوف على آخر المستجدات وما تم إنجازه من أعمال خلال الفترة الماضية، وذلك بحضور اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس المركز ونوابه، والمهندس خالد طه، مدير التفتيش الهندسي بالمحافظة ومديري الإدارات الهندسية، والتفتيش المالي والإداري.
استعرض نائب المحافظ عددا من التقارير والملفات المتعلقة بكافة القرى بالمركز والتي جاء من أهمها نسبة تنفيذ الإزالات، ومتابعة منظومة المتغيرات المكانية، وأعمال النظافة ورفع الإشغالات، والتجميل والصيانة.
أكد نائب المحافظ أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، شدد على تكثيف الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتحقيق ما يتطلع إليه المواطنون بالقرى، والمتابعة المستمرة والدقيقة لكل فنيي التنظيم، وتفعيل ومتابعة منظومة المتغيرات المكانية، والتي تقوم برصد أي متغيرات بنائية أو زراعية أو المخالفات بأي صورة، بشكل دقيق على مستوى كافة الأحياء والمراكز والمدن، مما يساعد على رصد مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة وتسهيل إزالتها في المهد والتعامل بحزم مع المخالفين.
استمع نائب المحافظ إلى رؤساء القرى حول عدد من المتطلبات والتحديات التي تواجههم أثناء تنفيذ مهامهم الوظيفية، حيث وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو توفير تلك المتطلبات لتيسير آليات العمل، مؤكدا على تطويع كافة الإمكانيات المتاحة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والارتقاء بمنظومة العمل، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الجميع وأنه لا مكان لأي مخالف أو مقصر.
أجرى نائب المحافظ، معاينة ميدانية لعدد من العقارات بالمدينة تحت الإنشاء، للتأكد من مطابقة تلك المبانى على أرض الواقع بالفعل لما هو مدون بالترخيص، والاشتراطات البنائية والتخطيطية والجراجات والرسومات الهندسية، والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم، للسماح لها باستكمال أعمال البناء، أو السماح بتوصيل المرافق لها في حال الانتهاء منها.
تابع نائب المحافظ حملة لرفع الإشغالات بمدينة أبوقرقاص، يرافقه الدكتور محمد حلمي رئيس المركز، موجها بتكثيف أعمال النظافة والمتابعة المستمرة.