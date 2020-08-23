وزير الاتصالات: نستهدف ميكنة 361 مكتب توثيق بنهاية سبتمبر

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه عرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، خطة تطوير مكاتب التوثيق التي تجريها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة العدل، حيث اتفقت الوزارتين على استهداف ميكنة وتطوير 361 مكتبًا بنهاية شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "تن"، أن هذه المكاتب هي مكاتب توثيق، بالإضافة إلى مكاتب بريد ومكاتب المراكز التكنولوجية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات، موضحًا أن الهدف من هذا التكامل هو أن تكون هناك منافذ لتقديم خدمات التوثيق في كافة محافظات الجمهورية.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إننا نسعى لوجود منافد لتقديم خدمات التوثيق في كافة أنحاء الجمهورية وأقسامها ومناطقها، على نحو يقضي على التكدس والتزاحم في هذه المكاتب، ويتقرن بهذا إطلاق منصة "مصر الرقمية" التي أوشكت على الانتهاء والاطلاق لتقديم جميع خدمات التوثيق.

وأشار إلى أنه سيجري تقديم خدمات التوثيق على نحو مرقمن، من خلال منصة "مصر الرقمية" وبرامج المحمول، بحيث يمكن للمواطن أن يكمل كل إجراءات التوثيق بشكل رقمي ويتوجه للمكتب الذي يختاره، في اليوم الذي يختاره، لكي يتحقق الموثق من شخصيته ويسلمه التوكيل.

وتابع: "لكن اختيار نوع التوكيل وملء بياناته وسداد المصروفات والرسوم المتعلقة به، كل ذلك يمكن أن يجري بشكل رقمي من خلال منصة مصر الرقمية".