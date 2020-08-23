وزير الاتصالات: خطة لرقمنة التعليم الأساسي والجامعي في سبتمبر 2021

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الخدمات الحكومية المرقمنة هي جزء أساسي واستراتيجي ضمن منظومة بناء "مصر الرقمية"، مشيرًا إلى أنه سيتم البدء بإطلاق ثلاثة حزم من الخدمات عليها، منها خدمة التوثيق، والتموين بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأضاف "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "ten"، أنه سيم إطلاق خدمة تجديد تراخيص المركبات أو القيادة بشكل رقمي، بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية، مشيرًا إل أن هذه الحزم من الخدمات تستهدف قطاعًا كبيرًا من المواطنين.

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذه الحزم من الخدمات سيتبعها حزم أخرى من الخدمات التي تُطلق تباعًا واحدة تلو الأخرى، وذلك على نفس النسق الذي تم في المشروع التجريبي بمحافظة بورسعيد العام الماضي، موضحًا أن هناك خطة لرقمنة التعليم بشقيه سواء التعليم المدرسي أو التعليم العالي.

وتابع: "كنت قد تحدثت قبل أسابيع قليلة عن خطة لرقمنة جميع الجامعات الحكومية بحلول سبتمبر العام المقبل، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على أن تكون كل العملية الأكاديمية سواء نشر المواد والمحررات وتعريفها إلكترونيا، أو التواصل بين الطلاب وأساتذتهم، وكذلك الامتحانات بشكل رقمي".