سياسي تونسي: حكومة المشيشي جمعت أغلب القوى السياسية رغم تناقضها

قال أيمن الزمالي، الكاتب والسياسي التونسي، إن الأحزاب تريد أن تمرر حكومة هشام المشيشي حتى لا تصل لسيناريو إعادة الانتخابات التشريعية، فالمشيشي يسير في الطريق الصحيح حيث تمكن من تجميع أغلب القوى السياسية في البلاد رغم تناقضاتها.

وتوقع "الزمالي"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "الغد" الإخبارية، صمود حكومة المشيشي، لعدة اعتبارات أهمها "غضب الشارع" من الأحزاب السياسية وتردي الأوضاع الاقتصادية خاصة في ظل وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وتنتهي اليوم المهلة الممنوحة للأحزاب السياسية التونسية لتحديد مواقفها النهائية بخصوص حكومة الكفاءات التي من المتوقع أن يعلن عنها رئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي خلال ساعات.