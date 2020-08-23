"نوبة نشاط" في المحافظات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

شهدت المحافظات «نوبة نشاط» جديدة لمواجهة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، اليوم، رغم مرور قرابة شهر على انتهاء الموجة الـ16 من حملة حق الشعب.

وفى الوادى الجديد كشف المهندس زكريا دمرداش، مدير عام إدارة حماية الأراضى والمشروعات فى مديرية الزراعة بالوادى الجديد، عن تسجيل «صفر تعديات» على الأراضى الزراعية.

وأكد «دمرداش» نجاح المديرية فى إزالة جميع التعديات على الأراضى الزراعية بالبناء خلال الفترة الماضية، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والأمنية، فيما أعلنت الوحدة المحلية لمركز الخارجة عن تلقى 97 طلب تصالح فى مخالفات البناء، وإزالة حالتى تعدٍّ على أملاك الدولة وبناء دون ترخيص، وقال رئيس المدينة، المهندس مجدى الطماوى، إن «الوحدة المحلية مستمرة فى تلقى الطلبات حتى 30 سبتمبر المقبل».

وفى القليوبية، قاد المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية فى قرية أبوسنة، التابعة للوحدة المحلية بميت حلفا فى مدينة قليوب، ما أسفر عن إزالة 7 تعديات على مساحة 1315 متراً مربعاً، لعدم تقدم أصحابها بطلبات تصالح أو تسديد رسوم الجدية، فيما أكد «الهجان» عدم التهاون مع المتعدين، مشيراً إلى تعامل الأجهزة التنفيذية بحزم مع جميع التعديات للحفاظ على أملاك الدولة والأراضى الزراعية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية فى سوهاج من إزالة 12 تعدياً على الأراضى الزراعية ومنافع الرى، واستكملت محافظة أسوان حملات الإزالة للتعديات على أراضى أملاك الدولة، وقال المحافظ اللواء أشرف عطية إن الحملة أسفرت عن إزالة 30 تعدياً على مساحة 15 ألف متر مربع، والقبض على 6 أشخاص لخرق قرار وقف أعمال البناء، وواصلت الأجهزة التنفيذية فى أسيوط حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة، وقال تاج جلال، رئيس مركز أبنوب، إن الحملة أسفرت عن إزالة 26 تعدياً على أملاك الدولة.