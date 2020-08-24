بالصور.. التفاصيل الكاملة لأزمة هالة صدقي مع زوجها: قضية نسب

شهدت الأيام الأخيرة، أزمة كبرى بين الفنانة هالة صدقي، وزوجها سامح سامي، الذى طلب منها تحليل dna للتأكد من صحة نسب أولاده له بعد المشاكل العديدة التى حدثت بينه وبين وهالة فى السنوات الخمس الأخيرة.

قصة زواج هالة من المحامي سامح سامي زكريا، كانت فى منتصف عام 2007 بعد قصة حب جمعتهما.

بعد عامين من الزواج رزقت هالة وعمرها 48 عاما بطفليها سام ومريم بالتحديد فى الثامن من شهر مارس عام 2009 فى مستشفى المنيل، وكانت هالة وقتها تصور مسلسل "صبايا وأحلامي".

يبلغ سام ومريم حاليا 11 عاما، ولا يظهران كثيرا مع والدتهم، وكان ظهورهما الأخير أثناء تكريم هالة صدقي عام 2019 فى مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية.

قال صلاح السقا، محامي سامح سامي زوج هالة صدقي، بالمؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، إن أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، تدخل لحل الأزمة بين الثنائي، وتواصل معه لتهدئة الأمور، وكذلك وفاء الحكيم التي تدخلت هي الأخرى.

كانت الفنانة هالة صدقي، تصدرت تريند موقع جوجل والمواقع الإخبارية بسبب قضيتها مع زوجها سامح سامي الذى شكك فى نسب أولاده منها وذلك بعد سنوات طويلة من إنجابهما.

كشف محامي سامح سامي، زوج الفنانة هالة صدقي السابق، تفاصيل الأزمة من خلال فيديو له بث عبر مواقع التواصل الاجتماعي أوضح فيه أن موكله قام بعمل توكيل رسمي لهالة صدقي شامل كل أعماله وأمواله، وفي عام 2016 غادر إلى أمريكا، للعمل هناك واستكمال رحلته العلمية، ليفاجأ بأن هالة صدقي قامت ببيع الأرض التي يمتلكها وأخذت أمواله من خلال التوكيل الذي تركه لها.

وطالب بإجراء تحليل "دي إن ايه"، من أجل معرفة نسب أولاده منها، وذلك بعد أن علم بأنها وضعت بويضات لسيدة أخرى من أجل إنجابها.

كان أول رد فعل من هالة على تلك التصريحات، أنها حذرت من تداول أي معلومات مغلوطة أو مضللة، سواء عن طريق أخبار صحفية أو مقاطع مصورة، بشأن خلافها مع زوجها سامح سامي، مؤكدة إنها سوف تلجأ للقضاء حال حدوث ذلك.

وقالت الفنانة في بيان لها، إنها فوجئت بمقطع مصور لأحد الاشخاص الذي يدعي أنه محام، يتهمها فيه بالاستيلاء على أموال زوجها بموحب توكيل بشكل مثير للدهشة، ودون أى سند قانوني، كما تطرق لبعض الأمور العائلية الخاصة، التي لم يبت فيها القضاء، وبناء عليه فقد تقدم المحام الخاص بالفنانة بمذكرة للنائب العام لرفع قضية تشهير ضد هذا الشخص، وكذا ضد زوجها السابق، كما سوف يتم مخاطبة نقابة المحامين خلال ساعات للنظر في مدى مهنية ما حدث، وقياس الأضرار الواقعة على أسرة الفنانة جراء ذلك، بحسب البيان.

وأضافت هالة صدقي: "يحاول زوجي بطرق خبيثة النيل مني ومن سمعتي، بعد أن خسر قضية النفقة، رغم محاولاتي عدم التطرق للأمر في وسائل الإعلام مراعاة لشعور أولادي، إلا أنه وللأسف الشديد لم يحترم ذلك أو يضعه نصب عينيه"