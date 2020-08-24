حماية المستهلك: حبس مالك شركة عقارات تأخر في تسليم وحدة

قضت الدائرة الأولى جنح مستأنف بمحكمة القاهرة الاقتصادية فى الدعوى رقم 145 لسنة 2020، وبإجماع الآراء، بحبس مالك ومدير شركة «جولف بارك للمنشآت السياحية» لمدة سنة مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه وألزمتهما المصاريف الجنائية.

وقال الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الحكم جاء فى ضوء الشكوى الواردة من أحد المستهلكين خلال شهر يوليو 2019 والمقيدة برقم 309467 والتى تضرر فيها من قيامه بالتعاقد مع الشركة المشكو فى حقها على شراء وحدة عقارية (شاليه) خلال 2013 على أن يتم التسليم خلال عامين من تاريخ التعاقد، وقام الشاكى بسداد كامل ثمن الوحدة المتعاقد عليها، لكنه لم يتسلم الوحدة حتى لجوئه بالشكوى للجهاز بالإضافة إلى قيام المشكو فى حقه برفع سعر الوحدة المتعاقد عليها من تلقاء نفسه ومطالبته الشاكى بسداد مبالغ إضافية بخلاف المنصوص عليها بالتعاقد.

وأضاف رئيس الجهاز أنه تمت مباشرة التحقيق فى الشكوى وإجراء محاولات مع المشكو فى حقه لإنهاء الشكوى ودياً دون استجابة من جانبه، وفى ضوء عدم التزام الشركة بإزالة أسباب الشكوى فقد تم العرض على مجلس إدارة الجهاز الذى أصدر قراره بإلزام المشكو فى حقه برد المبلغ المدفوع من الشاكى مضافاً إليه فائدة البنك المركزى دون أية تكلفة إضافية على الشاكى.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الشركة لم تلتزم بتنفيذ قرار مجلس الإدارة خلال الأجل الممنوح لها مما حدا بالجهاز إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وقضت بحبس كل من هشام عبدالراضى عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة شركة جولف بارك للمنشآت السياحية، وإسحق إبراهيم سعد المدير المسئول عن الشركة لمدة سنة مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.