شريف الدسوقي يحصد جائزة أفضل كوميديان في مهرجان همسة بدورته الثامنة

أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون عن تكريم الفنان "شريف الدسوقي" وجائزة أفضل ممثل كوميدي عن دوره بمسلسل "بـ 100 وش"، ضمن تكريمات المهرجان في دورته الثامنة، وذلك بعد اجتماع اللجنة الخاصة بالمهرجان.

وقال فتحي الحصري رئيس الحفل، إن هذا التكريم جاء بعد استفتاء الجمهور، ولجنة التحكيم ليحصد الجائزة عن لجنة التحكيم واستفتاء الجمهور، لافتًا إلى أن الفنان شريف الدسوقي نال أعلى نسبة تصويت من الجمهور في الاستفتاء، ويأتي ذلك بعد إعلان الإدارة عن أسماء المكرمين.

ويحمل المهرجان في دورته الحالية اسم الفنان القدير "محمد صبحي"، وينطلق المهرجان في التاسع من شهر أكتوبر المقبل.