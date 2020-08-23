الخرباوي يفضح مؤسسة قطر الخيرية: تجمع تبرعات المسلمين لتمويل الإرهاب

قال الدكتور ثروت الخرباوي، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، إن مؤسسة قطر الخيرية جرى إنشاؤها في عام 1992، وتدشين فرع لها في لندن عام 2012.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "المؤسسة تستخدم بعض الأحداث التي وقعت للمسلمين لجمع الأموال وذلك مثل أحداث البوسنة والهرسك وكانت التبرعات تذهب لتمويل معين وكان يظهر أنه الإغاثة، فحسن البنا جمع أموال لكي يوجهها إلى حرب فلسطين مثلما ادعى، لكن اتضح بعد ذلك أنه كان يجهز لجيش خاص بالجماعة".

وتابع: "تطور الأمر إلى وجوب وجود كيان لا علاقة له بالإخوان، ومن ثم فإن حكام قطر حاولوا الحصول على فتاوى لدفع الزكوات إلى هذه المؤسسة، وبالفعل أجاز يوسف القرضاوي هذا الأمر".

وأردف أن جزءا كبيرا من هذه التبرعات يذهب إلى دعم أذرع إعلامية وعسكرية في أوروبا وغيرها، مثل الإعلام الإخواني في تركيا ولندن الذي يذهب جزء كبير من تبرعات هذه المؤسسة إليه.

وشدد على أن الإسلام لا علاقة له بهذه المؤسسة، لكنها تهدف إلى دغدغة المشاعر للحصول على التبرعات، مشيرًا إلى أن كل المشايخ الذين يلقون المحاضرات فيها ذوي خلفيات إخوانية، كما أن فكر هذه المؤسسة وباقي المؤسسات الأخرى هو فكر إخواني من حيث الولاء والبراء والتمكين والفرقة الناجية.