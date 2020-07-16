ثروت الخرباوي: أردوغان "رئيس عصابة".. وأربكان قال إنه "شيطان"

أشاد الدكتور ثروت الخرباوي المفكر السياسي، بأغنية "اسلمي يا مصر"، التي أعاد الفنان محمد محسن تقديمها، قائلًا إن أداءها رائع جدًا ويثير للشجن، موضحًا: "كأنني أدعو الله رب العالمين أن تسلم مصر دائمًا".

وأضاف "الخرباوي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "هذا النشيد دائمًا ما يرتبط معي بنشيد آخر وهو الله أكبر فوق كيد المعتدي والله للمظلوم خير مؤيد".

وفي إطار آخر، هاجم ثروت الخرباوي، الرئيس التركي أردوغان، قائلًا: "إنه رئيس عصابة يتحرك للحصول على منفعة لتنظيم الإخوان الإرهابي وليس للشعب التركي".

وأشار إلى أن الإخوان لا علاقة لها بالإسلام من قريب أو من بعيد، لكنها تريد إقامة دولة خلافة إخوانية، حيث أنه منطقها هو القوة والسلاح والقتل، لافتًا إلى أن أردوغان بايع الإرهابي مصطفى مشهور في عام 1979 في مؤتمر للجماعات الإسلامية على مستوى العالم بباكستان، ووقتها كان أردوغان لاعبًا في الدوري التركي لكرة القدم، وكان هذا الفريق ينفذ معسكرًا تدريبيًا في باكستان، وقد حضر المؤتمر بناءً على توصية من نجم الدين أربكان.

وواصل: "وقتها كان مصطفى مشهور نائبًا للمرشد العام لجماعة الإخوان، وبايعه أردوغان بتوصية من أربكان"، موضحًا أن أردوغان انشق على أربكان، فوصفه الأخير بأنه شيطان يريد أن يحطم الإسلام.

وأكمل: "أردوغان تعرف في هذا الوقت على شاب عراقي اسمه سلامة المراياتي، وهو من نفس جيل أردوغان، وأصبح سلامة بعد ذلك من الشخصيات الجوهرية جدًا مع أوباما، بل أصبح له موقع في برنامج الأمن القومي الأمريكي".