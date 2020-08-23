خالد عكاشة: عمر عبدالرحمن خطط للتفجير الأول لمركز التجارة العالمي

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن اهتمام قطر بإنشاء مراكز ومؤسسات جمع التبرعات في أوروبا، يرجع إلى مساحة الحرية التي تحصل عليها، حيث تتمكن من الحركة، بالإضافة إلى أن حكامها لا يدركون فساد هذه الحركات والمؤسسات والأفكار.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "جمع التبرعات في المراكز الإسلامية كانت تتم في الولايات المتحدة الأمريكية بعد صلاة الجمعة، حيث كانت تجمع كميات طائلة من الأموال، بعد نشر صور ضحايا مأساة البوسنة والهرسك، ومنها زكاة الأموال".

وتابع: "عمر عبدالرحمن عندما هرب إلى أمريكا من مصر، كان عناصر الإخوان والمنتمين إليها تحت إمرته إلى حين أن خطط للتفجير الأول لمركز التجارة العالمي، حيث كانوا منتشرين في الولايات المتحدة الأمريكية، ولم يكن المجتمع الغربي مدركًا لخطورة ما يجري".