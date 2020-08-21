أوربيون يشنون حملة ضد قطر: دعمت الإرهاب واشترت سلاحا لحزب الله

شن سياسيون أوروبيون بارزون، حملة ضد دعم قطر لتمويل الإرهاب وحزب الله، وذلك في مقابلات مع شبكة فوكس نيوز.

ونشرت فوكس نيوز، معلومات حول تورط قطر في إرسال شحنات أسلحة لحزب الله اختراق تاجر سلاح ألماني اسمه المستعار "جايسون" أعمال صفقة أسلحة قطرية كجزء من عملية مراقبة سرية.

وقال "جايسون" لشبكة فوكس نيوز، إن أحد أفراد العائلة المالكة القطرية سمح بتسلم أسلحة عسكرية إلى حزب الله في لبنان 2017 وأن لديه وثائق تربط بين هذا الشخص بالصفقة التي تسلمها حزب الله.

وكشف "جايسون" أن سفير قطر لدى بلجيكا وحلف الناتو عبدالرحمن الخليفي عرض عليه مبلغ 750 ألف يورو للتغطية على دور قطر في تمويل وإرسال الأسلحة إلى حزب الله.

بينما حثت قناة فوكس نيوز السياسيين الأوروبيين على اتخاذ موقف حاسم من تمويل قطر للجماعات الإرهابية ومعاقبتها.

وشددت "ناتالي جوليه"، النائبة بمجلس الشيوخ الفرنسي على ضرورة أن يكون لأوروبا سياسة خاصة بشأن قطر خاصة تمويلها للإرهاب، وطالبت البنك الأوروبي بتجميد الحسابات القطرية لمنع تمويل الإرهاب.

وأضافت "جوليه" أن قطر وتركيا تدعمان أفكارًا متطرفة لجماعات مثل الإخوان.

بينما قال "إيان بيزلي جونيور"، عضو البرلمان البريطاني المهتم بمكافحة الإرهاب إن سلوك النظام القطري فاضح، مطالبًا أوروبا بأن تتصرف معه بحسم.

وأضاف "جونيور"، أن حزب الله جماعة إرهابية محظورة في بريطانيا وطالب بالتحقيق في هذه المزاعم وتقديم احتجاجات للسفير.

وكشفت "فوكس نيوز" أن جمعيتين قطريتين قدمتا أموالًا لحزب الله تحت غطاء مساعدات غذائية ودوائية بملايين الدولارات، إحداها جمعية الشيخ عيد آل ثاني الخيرية الدولية، والثانية مؤسسة التعليم فوق الجميع المدعومة من موزة بنت مسند أم الأمير تميم.