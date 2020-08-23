تجديد حبس "سمسارة" تشغيل الطفلة ضحية التعذيب بكفر الشيخ 15 يوما  

جددت محكمة جنح متستأنف بندر كفرالشيخ، اليوم الأحد، حبس "سعاد.م" وسيطة تشغيل الفتيات في المنازل، 15 يومًا، في واقعة تعذيب طفلة عمرها 9 سنوات، على يد ضابط مفصول وزوجته التي تحمل الجنسية المغربية، أثناء عملها خادمة لديهما، في منزلهما الكائن بمحافظة الجيزة.

كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، قد أمر بحبس وسيطة تشغيل فتيات تدعى "سعاد.م"، 41 سنة، ربة منزل، وتقيم بمركز سيدي سالم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب سؤالها في تحقيقات النيابة، التي استمرت معها ووالدة الطفلة ما يقرب من 12 ساعة كاملة، وتبين تشغيلها الطفلة "أمنية إ ف"، 9 سنوات، لدى الضابط المفصول وزوجته.

وأمر رئيس نيابة كفر الشيخ، بحبس الزوجة المغربية المتهمة بتعذيب طفلة كفر الشيخ 4 أيام بعد تجديد حبس زوجها "كمال الدين.م.خ" 40 عامًا، ضابط شرطة مفصول، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

واستمعت النيابة لأقوال المجني عليها والجاني وزوجته المتهمة، وأكدت الطفلة قيام ضابط وزوجته مغربية الجنسية بالاعتداء عليها وتعذيبها أثناء العمل كـ"خادمة" في منزلهما، وأنهما اعتادا ضربها، وإطفاء السجائر في جسدها، وتشويه أماكن من جسمها باستخدام المياه الساخنة والكلور الحارق.