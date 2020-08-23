عاجل.. اندلاع حريق في شارع صلاح سالم و4 سيارات إطفاء للسيطرة عليه

اندلع حريق بمخلفات أشجار أمام حديقة الفسطاط، في شارع صلاح سالم، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ4 سيارات إطفاء وجارٍ السيطرة على الحريق، والذي نتجت عنه كثافات مرورية بمحيط المكان، ما أدى إلى الدفع برجال مرور القاهرة لتسيير حركة السيارات.

تلقت غرفة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق بكمية من مخلفات الأشجار بمحيط حديقة الفسطاط بطريق صلاح سالم، وكلف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية قوات الحماية المدنية بالانتقال إلى مكان البلاغ، وجرى الدفع بـ4 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف، وجارٍ السيطرة على النيران ولم يسفر الحادث عن أي خسائر بالأرواح، تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.