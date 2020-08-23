شاب يتخلص من عمه المدمن بكرداسة: "جدتي قالتلي موته"

تخلص شاب من عمه المدمن، بعدما استعان بصديقه، وذلك بتحريض من والدة المجني عليه، جدة المتهم الأول، بسبب اعتياد المجني عليه تعاطي المخدرات، والتعدي على والدته، وألقيا جثته بمنطقة زراعية في كرداسة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحت قيادة اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، من القبض عليهما.

وكشفت التحريات التي باشرها اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن جدة المتهم الأول حرضته على قتل نجلها المدمن، فاستعان بصديقه، واستدرجاه لمنطقة زراعية، وسددا له طعنات أودت بحياته.

وتمكنت الشرطة من القبض على المتهمين، وأحالتهما للنيابة العامة التى باشرت التحقيقات.