احتجاجات في العاصمة البيلاروسية تطالب بإجراء انتخابات جديدة

احتشد عشرات الآلاف من المحتجين، اليوم، في شوارع العاصمة البيلاروسية "مينسك"، وتظاهروا أمام مقر إقامة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

وذكرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، أن الاحتجاجات طوقها أفراد من قوات الأمن يرتدون ملابس الجيش؛ حيث توجه المتظاهرون إلى المنطقة المحيطة بقصر الاستقلال مقر إقامة الرئيس، للمطالبة برحيله وحكومته، وإجراء انتخابات جديدة، ثم عاد المتظاهرون إلى مركز المدينة حيث منعتهم قوات الأمن من مواصلة طريقهم إلى الوجهة الأساسية.

وحذرت وزارة الدفاع البيلاروسية، في بيان: "أي انتهاك للسلام والنظام في مثل هذه الأماكن، فإن الجيش وليس الشرطة سيتعامل معه بدءا من الآن".