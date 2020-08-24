بورصة الدواجن اليوم الاثنين 24-8-2020 في مصر

أعلنت شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة انخفاض أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم الاثنين 24 أغسطس الجاري بالأسواق المحلية، وأرجعت السبب إلى تراجع الطلب وزيادة المعروض في المحلات والأسوق، وكانت بورصة الدواجن شهدت حالة من التذبذب خلال الفترة الماضية

وترصد جريدة "الوطن" أسعار الدواجن في الأسواق المحلية، ضمن خدماتها لقرائها على مدار الساعة

بورصة أسعار الدواجن في الأسواق المحلية

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار لحوم الدواجن البيضاء انخفضت لتسجل من المزرعة ما بين 18 إلى 19 جنيهًا، وتباع للمستهلك ما بين 22 إلى 25 جنيهًا للكيلو، بحسب المنطقة.

وأضاف في تصريحات خاصة لجريدة الوطن أن الدواجن البلدي سجلت من المزارعة 26 جنيهًا، بينما تباع للمواطن العادي بسعر يتراوح ما بين 29 إلى 32 جنيهًا، بانخفاض حوالي 3 جنيهات، بينما تراوح سعر الدواجن المجمدة ما بين 32 إلى 40 جنيهًا للواحدة حسب الوزن.

بينما سجلت سعر كرتونة البيض 26 جنيها من المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 30 إلى 33 جنيهًا.

بينما تراوحت أسعار البانية ما بين 62 إلى 67 جنيهًا للدواجن البيضاء، وتباع الأوراك للمستهلك بسعر 26 جنيهًا.

أسباب انخفاض أسعار الدواجن

ووفقًا لرئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، فأن بورصة أسعار الدواجن انخفضت بنسبة تتجاوز الـ40%، مقارنة بالإقبال على سوق اللحوم البيضاء قبل عيد الأضحي.

وأرجع سبب انخفاض الأسعار ترجع إلى زيادة المعروض من الدواجن في المزارع، مع استمرار الدورة الانتاجية، فضلا عن تراجع القوة الشرائية للمواطنين، التي جعلت عدد كبير من المستهلكين يلجئون إلى شراء ما يلزمهم فقط، بسبب وجود أولويات في الوقت الراهن لدي الأسرة المصرية، منها الاستعداد للعام الدراسي الجديد للمدارس والجامعات.

وأضاف أن من أسباب تراجع أسعار الدواجن هو انخفاض إقبال المواطنين على الدواجن الحية واستبدالها بالدواجن المجمدة، خاصة بعد فترة عيد الأضحى، حيث اكتفي المصريون من تناول اللحوم الحمراء، العزوف عن اللحوم البيضاء.

وقال إن تراجع الشراء تسبب في زيادة أعداد الدواجن لدي المرازاع مما يسبب خسارة فادحة للتجار، لأنهم يتحملون تكلفة تعليف الطيور، فضلا عن تعليفها يتسبب في زيادة وزنها مما يرفع سعر الواحدة، وهو مات يرفض التجار شرائها، لذلك يلجأ المنتجون إلى تخفيض سعر الكيلو لتصريف الانتاج.

وأوضح أن انخفاض أسعار الدواجن يضر بالمنتجين الصغار وأصحاب المزارع، بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، حيث تتكلف الدجاجة الواحدة علف بقيمة 14 جنيهًا، في حين أنها تباع للمحلات بـ 17 جنيهًا، مما يعني انخفاض هامش الربح لـ3 جنيهات للكيلو، دون حساب التكاليف الأخرى مثل الكهرباء والماء، والعمال وغيرها.

إنتاج مصر من الدواجن.

ووفقًا لإحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة، فأن مصر تتنح ستويًا نحو 1.6 مليار طائر سنويًا، وهو ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، ورغم هذا يحتاج السوق إلى استيراد 5% وهي نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بالسنوات الماضية.