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"الري" عن مفاوضات السد الإثيوبي: منقدرش نقول حدث تقدم أو تراجع

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محمود البدوي
11:39 م | الأحد 23 أغسطس 2020
سد النهضة .. صورة أرشيفية

سد النهضة .. صورة أرشيفية

كشف المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، تفاصيل المفاوضات حول السد الإثيوبي، فذكر أن المفاوضات تستكمل غدا الإثنين، بعد تجميع مقترحات الدول الثلاث، واختيار عضو فني وقانوني ممثل لكل دولة، مشيرا إلى أنه من المقرر رفع التقرير نهائي إلى دولة جنوب أفريقيا الجمعة المقبل.

وأضاف "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد": "منقدرش نقول حدث تقدم أو تراجع في المفاوضات، كل ما حدث صياغة مقترحات الدول الثلاث".

وعن فيضان العام الجاري قال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن هناك لجنة دائمة لرصد حالة النهر والفيضان، ومعدلات الفيضان خلال أغسطس من العام الجاري أعلى من العام الماضي، "معدلات الفيضان ستكون أعلى من المتوسط ولدينا خطة لاستثمار كل نقطة مياه".

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