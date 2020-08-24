محافظ الأقصر يناقش توفير اعتمادات مالية لسجل إسنا الجديد لبدء عمله

عقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، أمس الأحد، جلسة المجلس التنفيذى رقم 5 لعام 2020 وذلك بحضور كل من محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، ومحمد عبد الفتاح وكيل أول وزارة سكرتير عام محافظة الأقصر، واللواء عماد أبو العزايم السكرتير المساعد بمحافظة الأقصر، ورؤساء المراكز والمدن، ومديرى الإدارات والمديريات بالمحافظة.

وتناول المجلس التنفيذى عددا من الملفات كان على رأسها مخاطبة الجهات المعنية لتوفير الاعتماد اللازم لمبنى السجل المدنى الجديد بمركز إسنا حتى يبدأ العمل وتقديم الخدمة للمواطنين.

ومن جانبهم، أوضح قيادات الصحة خلال الاجتماع، أنه تم ربط ملفات المواطنين التابعين للوحدة الصحية بقرية طفنيس على مركز طبى قرية الكيمان بإسنا والكائن على بعد لا يزيد عن 3 كيلو متر عن الموقع الأول، بجانب وجود 59 وحدة صحية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر، تم اختيارهم طبقاً للموقع الجغرافى على حسب الكثافة السكانية.

ومن جانبه، شدد محافظ الأقصر على الاهتمام بأعمال طلاء وجهات المنازل باللون الموحد وإنذار المخالفين، والا سيتعرض كل من يخالف ذلك لتنفيذ العقوبات المقررة وفقاً للقانون.

كما تناول الاجتماع متابعة أعمال خطة رصف وتطوير الطرق خاصة المسارات السياحية استعداداً للموسم السياحى الجديد ، والتى يجرى العمل على تمهيدها ورصفها وفقاً للخطة الاستثمارية للعام المالى الحالي، حيث إنه من المقرر أن تبدأ عودة الأفواج السياحية إلى محافظة الأقصر يوم 1 سبتمبر المقبل.