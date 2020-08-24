لطيفة ناعية محمود البط: الله يرحمك يا أغلى الناس

نعت المطربة التونسية الإعلامي محمود البط، الرئيس الأسبق لقناة النادي الأهلي، الذي توفي بالأمس.

وكتبت لطيفة عبر صفحتها على تويتر: "بصراحة في الأيام الصعبة اللي إحنا فيها أعتقد إن الواحد لازم يشوف أصحابه الغاليين وأحبابه إلى بيحبهم بجد وبيحبوه لأن الواحد يحزن برشة لما يفقد صديق ويبكى فراقه ويقول يا ريتنى شفته أكثر وحيوحشنى، ما أصعب الفراق والله لا يحيرنا فى غالي، الله يرحمك يا ⁧‫محمود البط‬⁩ يا أغلى الناس ويصبرنا".

وشغل "البط" العديد من المناصب القيادية، كان آخرها مديرا للتسويق والإدارة التجارية، ومن المقرر تشييع الجنازة صباح غد، بمقابر الأسرة على طريق "القاهرة - السويس".