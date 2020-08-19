"لطيفة" تطرح أغنيتها الجديدة "خليني" غدا

طلبت الفنانة لطيفة، من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، انتظار أغنيتها الجديدة "خليني"، التي سيجري إطلاقها غدًا الخميس.

وكتبت الفنانة "لطيفة"، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلة: "استنوا أغنيتي الجديدة (خليني)، الخميس القادم الساعة 5 مساء على قناتي الرسمية على اليوتيوب".

وأشارت إلى أن أغنية "خليني"، من كلمات ياسين الحمزاوي، ألحان وتوزيع أمين القلسي.

استنوا اغنيتي الجديدة #خليني الخميس القادم الساعة ٥ مساءاً على قناتي الرسمية على اليوتيوب https://t.co/Nn55evnX0M

كلمات : ياسين الحمزاوي

الحان و توزيع: امين القلسي

Makeup rehamkhalifaa

Hair abdo_hair_salon

Produced by Latisol

Social Media Mohamed Jamal

Powered by Qanawat pic.twitter.com/0d3YpSHdea — Latifa Al-Tunisia (@latisol) August 18, 2020

وفي تصريح سابق لـ"الوطن"، قالت لطيفة، إن الأغنية "روشة"، ولون جديد عليها لم تقدمه من قبل، وسيفاجأ الجمهور بها فور طرحها.

وعن "لوك" شكلها في بوستر الأغنية، قالت لطيفة: "اللوك سيتماشى مع لون الأغنية، لوك روش زي الأغنية".

وأعلنت المطربة لطيفة منذ فترة، تأجيل أغنيتها الجديدة "خليني"، بسبب الأحداث العصيبة التي يمر بها لبنان، عقب انفجار مرفأ بيروت.

وكتبت لطيفة عبر "تويتر": "والله حبايبي انتو وحشتوني أكثر، كان المفروض أنزل أغنيتي (خليني) من خمسة أيام، ولكن بعد اللي حصل في بيروت أجلتها".