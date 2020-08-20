لطيفة تطرح أغنيتها الجديدة "خليني" اليوم

تطرح الفنانة لطيفة، الساعة الخامسة عصر اليوم الخميس، أغنيتها الجديدة بعنوان "خليني"، من كلمات ياسين الحمزاوي، ألحان وتوزيع أمين القلسي.

وكتبت الفنانة "لطيفة"، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلة: "استنوا أغنيتي الجديدة (خليني)، الساعة 5 مساء الخميس على قناتي الرسمية على اليوتيوب".

وفي تصريح سابق لـ"الوطن"، قالت لطيفة، إن الأغنية "روشة"، ولون جديد عليها لم تقدمه من قبل، وسيفاجأ الجمهور بها فور طرحها.

وعن "لوك" شكلها في بوستر الأغنية، قالت لطيفة: "اللوك سيتماشى مع لون الأغنية، لوك روش زي الأغنية".

وأعلنت المطربة لطيفة منذ فترة، تأجيل أغنيتها الجديدة "خليني"، بسبب الأحداث العصيبة التي يمر بها لبنان، عقب انفجار مرفأ بيروت.

وكتبت لطيفة عبر "تويتر": "والله حبايبي انتو وحشتوني أكثر، كان المفروض أنزل أغنيتي (خليني) من خمسة أيام، ولكن بعد اللي حصل في بيروت أجلتها".

وتفاعل المتابعون مع المقطع الغنائي الذي نشرته الفنانة لطيفة، وكتب أحدهم "انتظر الخميس على أحّر من الجمر ومنتظريين القنبلة"، وكتب آخر "الحين هذا وهو مقطع بسيط أجل وش بسوي إذا شفت الكليب كامل؟ انتحر أحسن".