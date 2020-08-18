لطيفة تكشف عن تفاصيل أغنيتها الجديدة "خليني"

كشفت النجمة التونسية لطيفة، عن كواليس وتفاصيل أغنيتها الجديدة "خليني" التي من المقرر أن تطرح خلال الساعات القليلة المقبلة.

الأغنية من كلمات ياسين الحمزاوي وألحان وتوزيع أمين القلسي ومن إنتاج لطيفة وهي أغنية باللهجة الخليجية وإدارة شركة قنوات.

قالت لطيفة لـ"الوطن"، إن الأغنية "روشة"، ولون جديد عليها لم تقدمه من قبل، وسيتفاجئ الجمهور به فور طرحه.

عن "لوك" شكلها في بوستر الأغنية قالت: "اللوك سيتماشى مع لون الأغنية، لوك روش زي الأغنية".

وأعلنت المطربة لطيفة منذ فتره، تأجيل أغنيتها الجديدة "خليني"، بسبب الأحداث العصيبة التي تمر بها لبنان، عقب انفجار مرفأ بيروت.

وكتبت لطيفة عبر "تويتر": "والله حبايبي انتوا وحشتوني أكثر، كان المفروض أنزل أغنيتي خليني خليني من خمسة أيام، ولكن بعد اللي حصل في بيروت أجلتها".