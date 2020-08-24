انقطاع المياه عن مدينة بلقاس بالدقهلية اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، أنه سيتم قطع المياه عن مدينة بلقاس والقرى التابعة لها، اليوم الإثنين، من الساعة الخامسة صباحا وحتى الساعة الثامنة من صباح نفس اليوم.

وبحسب بيان الشركة، فإن انقطاع المياه بسبب أعمال الصيانة من شركة الكهرباء.

وأهابت شركة المياه بالمواطنين، بتدبير احتياجاتهم من المياه، خلال الفترة المذكورة، وفي حالة الشكاوى يتم الاتصال على الخط الساخن رقم 125 أو 0502788886