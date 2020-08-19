قطع المياه عن 14 منطقة بالقاهرة الجمعة المقبلة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه عن 14 منطقة بالقاهرة، بسبب إحلال وتجديد خط المياه قطر 800 مم بامتداد شارع بورسعيد.

موعد قطع المياه

يتم قطع المياه يوم الجمعة 21 أغسطس الجاري، وذلك من الساعة الواحدة ظهرًا، وحتى الخامسة من صباح يوم السبت التالي.

المناطق التي ستقطع عنها المياه

وسيترتب على عملية التجديد والاحلال، قطع المياه عن المناطق الآتية:

منشية البكري

امتداد رمسيس 1 و2

إسكان التوفيق

قاعة المؤتمرات

معهد القاهرة

مستشفى العباسية

كلية الحلمية العسكرية

المعهد الفني للقوات المسلحة

الأرصاد الجوية

جامعة عين شمس

هيئة التسليح للقوات المسلحة

المنطقة المركزية العسكرية

كهرباء الريف

الجبل الأخضر

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يمكن الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.