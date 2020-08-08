إيهاب توفيق يستعد لإحياء حفل غنائي بتونس منتصف الشهر الجاري

أعلن المطرب إيهاب توفيق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، استعداده لإحياء حفل غنائي منتصف الشهر الجاري في تونس، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

ويعد هذا الحفل الثاني لـ"توفيق" في تونس، وذلك بعد حفله الأول الذي أقيم في 20 يوليو الماضي بمدينة الحمامات.

وانتهي إيهاب توفيق مؤخرًًا من تصوير كليبه الجديد "هي يا دنيا"، من كلمات عوض بدري، وألحان اشرف سالم.

كما ينتظر أيضًا طرح كليب "زحمة الأيام" الذي صوره مع الثلاثي مصطفى قمر، وحميد الشاعري، وهشام عباس، وهو من كلمات الراحل سامح العجمي، وألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعري.