قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات، إن إجمالي من سيتم منحهم العلاوات الخمس في سبتمبر المقبل يقترب من 60 ألفًا تشمل المستحقين من القطاع الخاص والمؤسسات الصحفية، والسواقط من المرحلة الأولى، فيما سيتم منح فرصة أخرى لعدد من المنشآت عندما ذهبنا إليها أعطيناهم فرصًا لتوفير مستنداتهم.

وتستعرض "الوطن" خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمس للفئات الجديدة..

خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمس

الدخول على رابط الهيئة القومية للتأمينات من هنــــــــا.

- يمكنك الاستعلام عن العلاوات الخمس عن طريق كتابة إما الرقم القومي للقائم بالصرف، أو كتابة الرقم التأميني.

- بعد ذلك اكتب اسم الأم، ثم اضغط على "أنا لست برنامج روبوت".

- بعد ذلك أرسل الطلب لتتمكن من معرفة قيمة الزيادة المقررة ومواعيد الصرف.