35 عربة قطارات روسية جديدة تصل ميناء الإسكندرية اليوم

أكد مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، وصول 35 عربة قطار روسية جديدة اليوم، جرى شحنها بحرا من روسيا متجهة إلى ميناء الإسكندرية، وتسليمها لورش السكك الحديدية بالقاهرة، مشيرا إلى أنّه وصل حتى الآن نحو 33 عربة من إجمالي 1300 عربة جديدة، موضحا أنّ العربات ستصل على 40 شهرا بإجمالي 35 عربة شهريا.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنّ العربات الروسية الجديدة ستقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، مضيفا أنّ تكلفة صفقة العربات الروسية الجديدة وصلت إلى مليار و16 مليون و50 ألف يورو.

وأكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أنّ الهيئة تواصل العمل على تنفيذ مشروعات تحديث وتطوير البنية التحتية لمنظومة السكة الحديد، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي، وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا، وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، لافتا إلى أنّ الهيئة تعمل على إحداث طفرة كبيرة في منظوماتها الأساسية.

وقال رسلان، لـ"الوطن"، إنّ الاتفاق مع التحالف الروسي المجرى الذي تقوده شركة ترانسماش هولدينج يشمل توريد 1300 عربة قطار جديدة بالكامل خلال 40 شهرا من تاريخ تفعيل التعاقد، ويضم التعاقد تصنيع وتوريد 800 عربة مكيفة، بينها 500 درجة ثالثة مكيفة، وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ السكة الحديد، و180 درجة ثانية مكيفة، و90 عربة درجة أولى مكيفة، و30 عربة بوفية مكيفة، إضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية مميزة، مؤكدا أنّ أعمال تعقيم وتطهير القطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر لمواجهة كورونا مستمرة.