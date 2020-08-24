مكافحة كورونا: حدوث موجة ثانية احتمالية مش فرض ومحدش يقول جاية جاية

أكد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة الطبية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أن العالم أجمع يخشي من دخول فصل الشتاء بسبب احتماليات حدوث موجة ثانية من الفيروس، مشددًا على أن حدوث موجة ثانية احتمالية وليست فرضية.

وقال حسني خلال لقاء عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "حدوث الموجة التانية احتمالية وليست فرض يعني محدش يقول الموجة التانية جاية جاية لا هو فيه احتمال انها تيجي ومش فرض".

وأشار حسني إلى أن فصل الشتاء تنتشر فيه الإصابة بالبرد والإنفلونزا، لافتًا إلى أن مرض الإنفلونزا يختلف عن مرض فيروس كورونا ولكن أعراضهما تتشابه، مشددًا على ضرورة وجود وعي طبي كامل للتفريق بين أعراض الإنفلوانزا وكورونا، مؤكدًا أن ذلك كان الهدف وراء عمل اجتماع لجميع الأطباء في مصر الجمعة الماضية لتعريفهم وتعليمهم الفرق بين الإنفلوانزا وكورونا.

وفي سياق متصل أكد حسني أن المرضى الموجودين حاليًا على أجهزة التنفس الصناعي لا يمثلون أكثر من 5% من الأرقام المعلنة.