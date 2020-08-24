"مكافحة كورونا": أدوية علاج أعراض الفيروس ساهمت في خفض نسبة الوفيات

أكد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة الطبية لعلاج فيروس كورونا بوزارة الصحة، أن أدوية علاج أعراض الفيروس والتي يتم استخدامها حاليًا في البرتوكول العلاجي ساهمت في انخفاض الوفيات من 12.5% إلى 7.6% على مستوى العالم.

وقال حسني خلال لقاء عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن نسبة الوفيات في مصر مساوية لنسبة الوفيات العالمية لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح حسني أن أدوية علاج فيروس كورونا غير موجودة في الصيدليات ولكنها متواجدة في المستشفيات فقط وتصرف بمعرفة المستشفيات الحكومية، مشددًا على الإدارة الرشيدة لهذه الأدوية.

وأشار حسني إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي نظمت انتخابات وامتحانات ثانوية عامة ونجحت فيها، لافتة إلى أن وزارة الصحة لم تغلق أي مستشفى من مستشفيات العزل استعدادًا للسيناريوهات المقبلة، مشددًا على أن نسبة الإشغال 10% وأن المستشفيات الحكومية لديها رفاهية لاستقبال أي مواطن يطلب الرعاية الطبية.