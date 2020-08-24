رئيس لجنة كورونا: إنتاج لقاح مصري- صيني في ديسمبر وتوزيعه بأفريقيا

أكد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة الطبية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أن مصر تتابع كل الأمصال التي يتم العمل عليها لمواجهة فيروس كورونا.

وقال حسني خلال لقاء عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" إنه تم عمل لقاء تدريبي الجمعة الماضية لكل أطباء مصر تحت إشراف الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وأعلنت أن مصر تتابع كل اللقاحات ولديها دراسات في 6 لقاحات.

وتحدث حسني على اللقاح الروسي مؤكدًا أنه ما زال في المرحلة الثالثة، متمنيًا أن يثبت نجاحه، لافتا إلى أن هذا اللقاح ما زال في مرحلة التجارب السريرية.

وكشف حسني أن مصر حجزت 30 مليون وحدة من لقاح جامعة أكسفورد، مشيرًا إلى أنه من اللقاحات القوية التي تمشي بخطى علمية ثابتة، مضيفًا أن مصر تتعاون مع الصين لإنتاج اللقاح تحت الرعاية المصرية الصينية في معامل المصل واللقاح وأن مصر ستصنع المصل وتوزعه لدول أفريقيا، مشددًا على أن الاتفاقيات في هذا الشأن انتهت بالفعل وسيبدأ التنفيذ بالفعل، متوقعًا إنتاج المصل في مصر خلال شهر ديسمبر نهاية هذا العام.