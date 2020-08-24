61468 إصابة جديدة بكورونا في الهند و836 وفاة

سجلت الهند 61 ألفا و468 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليتجاوز إجمالي المصابين في البلاد 3 ملايين و44 ألف شخص.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الاثنين- حسب ما ذكرت صحيفة (تايمز أوف إنديا) الهندية- ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 57 ألفا و542 حالة، عقب تسجيل 836 حالة وفاة جديدة، مضيفة أنّ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند بلغت 3 ملايين و44 ألفا و 940 حالة، فيما ارتفعت حالات التعافي بين مرضى كوفيد-19 إلى 2 مليون و280 ألفا و566 شخصا، ما دفع معدل التعافي في البلاد إلى ما يقرب من 75%.

وتحتل الهند المركز الثالث من حيث عدد الإصابات عالميا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل، وظهر فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.