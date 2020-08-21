الهند تسجل أكثر من 68 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت الهند 68 ألفا و898 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد حاليا إلى مليونين و905 ألفا و823 شخصا.

وأفادت وزارة الصحة الهندية في بيان، وفق ما أوردته صحيفة "إنديا توداي" الهندية، اليوم، بأن عدد الوفيات ارتفع بمقدار 983 خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إلى 54 ألفا و849 حالة وفاة.

ووفقًا لمسح أجرته الحكومة المحلية في الهند على 15 ألف شخص، فمن المحتمل أن يكون ما يقرب من 30 ٪ من سكان العاصمة الهندية نيودلهي، قد أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، وهي نسبة تشير إلى أن أعداد الإصابات أكثر بكثير من البيانات الرسمية.

ويبلغ عدد سكان نيودلهي 20 مليون نسمة، وسجلت المدينة 140 ألفا و767 حالة إصابة بمرض كوفيد-19، الناتج عن الإصابة بالفيروس من أصل 2.9 مليون إصابة في الهند.

وتعد الهند ثالث أعلى بلد من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.