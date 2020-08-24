جلسة صلح تنتهي بـ30 دقيقة حرب شوارع في الحوامدية

جلسة صلح عقدت لإنهاء خلاف تسبب به التنمر بشاب مصاب بمرض نفسي، انتهت بـ"حرب شوارع"، في معركة استمرت 30 دقيقة كاملة، بين عائلتين في الحوامدية جنوب الجيزة، ما أسفر عن إصابة شخص، حسب ما جاء في التحريات التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي، مدير مباحث الجيزة، والتي انتهت بالقبض على أطراف المشاجرة، وتحرير محضر، والتحقيق في النيابة.

تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارا بنشوب مشاجرة وإصابة شاب بالأسلحة النارية والشوم بين عائلتين.

وعلى الفور انتقل فريق من ضباط المباحث برئاسة المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث الحوامدية، وجرى ضبط 4 متهمين من الطرفين، وضبط بحوزة أحدهم فرد خرطوش، ونقلت سيارة الإسعاف المصاب إلى المستشفى لعلاجه.

وكشفت تحريات العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع مباحث جنوب الجيزة، عن أنّ خلافا نشب بين عائلتين في شارع الصحافة بالحوامدية، بسبب سخرية أحدهم من إصابة شاب من الطرف الآخر بمرض نفسي، وتدخل بعض الأهالي للفض والصلح بين الطرفين، وأثناء عقد جلسة الصلح نشبت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، واستعان كل واحد منهم بأقاربه، وتحول الصلح إلى حرب شوارع.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين أطراف المعركة، وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.