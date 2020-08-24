الدولار يواصل استقراره لليوم الثاني و15.78 الأقل سعرا للشراء

واصل سعر بيع وشراء الدولار الأمريكي استقراره لليوم الثانى خلال أيام الأسبوع الجارى، ليباع في بنوك "الأهلي المصري، مصر، مصر إيران للتنمية، المشرق، الأهلي المتحد، التنمية الصناعية، والتجاري الدولي" بـ15.98 جنيه، مقابل 15.88 جنيه للشراء.

وجاءت بنوك "العربي الأفريقي الدولي، الأهلي الكويتي (بيريوس)، مصرف أبوظبي الإسلامي، قناة السويس، مصر إيران للتنمية، الكويت الوطني، المصري الخليجي، المصري لتنمية الصادرات، التعمير والإسكان، وعودة"، ليباع فيها الدولار بأعلى سعر له مقابل الجنيه المصري، بـ15.99 جنيه، مقابل 15.89 جنيه للشراء.

فيما جاء في بنكي "العقاري المصري العربي، التنمية الصناعية"، أقل سعر لبيع الدولار بـ15.97 جنيه مقابل 15.87 جنيه للشراء.