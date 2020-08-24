محافظ البحيرة: 85 ألفا و479 طلب تصالح بإجمالي متحصلات تجاوزت 172 مليون جنيه

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار تشغيل المراكز التكنولوجية خلال الفترة المسائية، لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم، كما ستواصل المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة استقبال المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء، وكذا سداد رسوم جدية التصالح مع تقديم جميع أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح.

وأشار إلى أن إجمالي عدد طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون لتقنين أوضاعهم على مخالفات البناء طبقاً للقانون 17 المعدل بالقانون 1 لسنة 2020 بمدن ومراكز المحافظة بلغ 85479 طلب، بإجمالي متحصلات مالية تجاوزت 172 مليون جنيه منذ العمل بقانون التصالح.

وأشاد المحافظ بقرار مد فترة سداد جدية التصالح لمدة شهر اعتباراً من 15 أغسطس، وحتى 15 سبتمبر المقبل، موضحا إنه أعطى فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين في التصالح لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء، وفقاً للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.