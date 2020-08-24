السجيني: وحدات محلية تستغل لغط قانون مخالفات البناء لابتزاز المواطنين

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن عدم التصدي لمخالفات البناء التي تتم تعد "مخالفة للأمانة"، والخطأ لا بد أن يواجه بالعقاب، لافتا إلى أن الدولة كانت تحرر لمخالفي البناء محاضر جنحة، ويصدر بشأن المخالف حكم ولكن لا ينفذ، فأصبح هناك ملايين مهددين بالحبس، وأصبحوا يمثلون، رغم أنهم أخطأوا، ولكن مركزا عدديا واجتماعيا وإنسانيا "لازم أشوف حل معاهم".

وأضاف "السجيني" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، أن الحكومة تقدمت بقانون التصالح بمخالفات البناء، "احنا بنصالح اللي اتعملهم مخالفة يعني محضر، ودول أوليتي في التنفيذ، ولازم يجي طوعا لتقنين وضعه مش بلغة التهديد"، لافتا إلى أن ذلك يأتي عن طريق الوعي الإعلامي، مؤكدا أن الحكومات السابقة كانت مترهلة جدا في هذا الملف.

وأوضح أن هناك إجراءات للتصالح وليس شروط، وهناك بعضها بعد رصدها معقد حتى الآن "بعض ضعاف النفوس في بعض الوحدات المحلية تستغل اللغط وبعض الإجراءات عشان تبتز المواطن"، لافتا إلى أن لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان خصصت إيميل ورقم واتساب لتلقي كل الشكاوي من المواطنين، مؤكدا أنهم لن يتركوا المواطن عرضة للابتزاز لأي رئيس حي أو موظف صغير.