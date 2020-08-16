محافظ الفيوم: قانون المحليات الجديد يهدف لنشر النظام بالدولة

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن هدف قانون المحليات ليس جمع الأموال من المواطنين كما يروج البعض، بينما يهدف القانون إلى تطبيق النظام في مختلف ربوع الدولة.

وأضاف "الأنصاري" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية المصرية، أن صاحب الوحدات السكنية يعد شريكا بالمخالفة مع صاحب العقار، وذلك لشرائه لتلك الوحدة بالرغم من علمه بكونها مخالفة، أو من الممكن أنه لم يستعلم عن وضعها القانوني قبل الشراء، موضحا أنه قد تم رصد 80 حالة في محافظة الفيوم والتعامل معها في هذا السياق.

وأكد أن نسبة تقديم الطلبات من إجمالي المخالفات وصلت لـ40%، وتعمل المحافظة على تشجيع المواطنين المخالفين لتقنين أوضاعهم، حيث قامت المحافظة بتقديم تسهيلات من أجل ذلك حضور المواطنين وتقنين الأوضاع، كما تم تسهيل الإجراءات عليهم.