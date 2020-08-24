وزير التعليم العالي لـ"الوطن": "المقبولين بالجامعات الأهلية بين 100 و400 في البرنامج الواحد"

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إنه في خلال أيام سيتم التوقيع مع عدد من الجامعات العالمية لعمل توأمة مع الجامعات الأهلية، معلنا عن وجود مجموعة من المبعوثين من جامعات خارجية من أمريكا وبريطانيا، لتوقيع عدد من الاتفاقيات. وعن أعداد الطلاب في الجامعات الأهلية الجديدة، قال إن الأعداد في البداية لن تكون كبيرة، وستتراوح أعداد الطلاب في البرامج بين 100 و200 و300 و400 طالب كبداية، مضيفا في حواره لـ"الوطن"، إن الجامعات الأهلية مبنية على برامج وليست كليات بالمعنى التقليدي، وإلى نص الحوار:

3 جامعات أهلية أعلنت أنها ستبدأ في الدراسة بداية من العام المقبل.. ماذا عن أعداد المقبولين بهذه الجامعات؟ الأعداد لن تكون كبيرة، كون هذه هي المرحلة الأولى من العمل بهذه الجامعات، وستتراوح الأعداد في كل برنامج بين 100 و200 و300 و400 طالب، لأن هذه الأعداد مبنية على برامج، وهذه الجامعات ليست مبنية على آلاف، وسنتعامل بكفاءة عالية مع الطلاب، للخروج بمستوى علمي رفيع. وبعد 5 سنوات من الآن، جامعة الجلالة بمكن أن يلتحق بها 25 ألف طالب، وسلمان يمكن أن يلتحق بها 25 أو 30 ألف طالب والعلمين يمكن أن يلتحق بها 18 ألف طالب والمنصورة 15 ألف طالب، وذلك عند اكتمال البنية التحتية لهذه الجامعات. ما تعليقكم عن الشكاوي المتعددة حول ارتفاع مصروفات الجامعات الأهلية الجديدة؟المصروفات مناسبة جدا ، وليست مرتفعة تتماشي مع جميع الفئات، كما ان الجامعات الأهلية تقدم تعليما متميزا يتماشى مع متطلبات سوق العمل محليا ودوليا، فضلا عن تأهيل الطلاب لوظائف المستقبل بما يتماشى مع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي .

و انتهينا أمس من تدشين ٣ حسابات مختلفة بجميع البنوك لسداد مصروفات اختيارات القبول والتسجيل بالجامعات الثلاثةما هي آلية اختيار الطلاب للالتحاق بهذه الجامعات في العام الدراسي المقبل؟ المقيس لدينا الاختبارات التي ستكون شفافة ومميكنة تقيس قدرات الطالب في الدخول في التخصص، لقياس قدرات الطالب في اللغة والتفكير النقدي، وتعقدنا مع هيئات دولية لوضع امتحان القدرات. صحيح درجات الثانوية العامة مهمة، لكن الأهم اجتياز اختبار القدرات للقبول في الجامعات الأهلية. هل تم اختيار أعضاء هيئة التدريس لهذه الجامعات؟ نعمل منذ عامين على هذه الجامعات، ولدينا مشرفين على هذه الجامعات بداية من قائم بأعمال رئيس جامعة ونائب رئيس جامعة وأمين عام جامعة، وهناك تشكيل لمجلس الأمناء يتم الإعلان عنه قريبا، وهناك أيضا تشكيل للهيكل التنظيمي الكامل لكل كلية. ارتفاع مجاميع الطلاب في الثانوية العامة.. هل سيؤدي لارتفاع درجات القبول بالكليات الطبية؟ هذه عرض وطلب، طبقا للمجاميع، ولن نستطيع تحديد أعداد المقبول بالكليات الطبية إلا بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من التنسيق لتقييم كل ما هو متاح في الكليات ومقارنته بالرغبات.