قاتلة زوجها في 15 مايو: كنا بنحتفل بعيد ميلاد عشيقي.. وجوزي ظبطني صدفة

قال مصدر أمني إن أسرة قتيل الخيانة الزوجية فى 15 مايو تسلموا جثمانه وقاموا بدفنه عقب تشريح الجثة بمشرحة زينهم ، وأوضح المصدر أن القتيل كان مصاب بـ 6 طعنات متفرقة بالجسم، وجرح ذبحي بالرقبة، وأشار المصدر إلى أن الزوجة المتهمة بالزنا من قبل زوجها فى تلك الواقعة ستحال إلى المحاكمة الجنائية خلال أيام.

وقالت المتهمة في تحقيقات ومحضر الشرطة إنها اتفقت مع عشيقها "المجني عليه" للمقابله فى منزل زوجها، وأن عمله بمنطقة التجمع الخامس صباح يوم الاربعاء، وأضافت الزوجة "استيقظت فى صباح يوم الجريمة واستأذنت من عدم الذهاب الى العمل بالمصنع، وتوجهت إلى منزل أمي وتركت أطفالي هناك، ثم عدت إلى المنزل للاحتفال بعيد ميلاد "عشيقي"، وأثناء وجودنا بغرفة النوم بدون ملابس فوجئت بدخول زوجي، وشاهدت زوجي يتعدي بالضرب على القتيل، ثم أمسك سكين المطبخ وسدد الطعنات بشكل هيستري، فأمسكت بملابسي وخرجت إلى الشارع شبه عارية واختبات عند أحد جيراني. واكدت المتهمة أنها تخون زوجها منذ عدة شهور وأن زوجها لا يعلم واكتشف الجريمة بالصدفه، "ثم تجمع الأهالي وأنقذوني من يده".

وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنح مستأنف حلوان اخلي سبيل الزوج على ذمة القضية لاتهامه بقتل عشيق زوجته والشروع فى قتل زوجته.

وقالت الزوجة فى محضر الشرطة إنه "منذ عامين ونصف العام، حضر شاب وسيم من الصعيد للعمل في المصنع، كان يصغرني بـ4 أعوام، جذبني إليه بكلماته وشخصيته، ارتبطت بعلاقة صداقه معه، في ذلك الوقت كنت حاملاً في طفلي الثاني، وكنت أمر بظروف نفسية سيئة بسبب الخلافات مع زوجي فتطورت علاقة الصداقة إلى قصة حب".

وتابعت المتهمة في اعترافاتها: "أتذكر أول لقاء بيني وبينه في المصنع بعدما اعترف لي بحبه، تجولنا بمفردنا وأقمنا علاقة غير شرعية، وكانت في نهاية العام الماضي، ثم تكررت اللقاءات بيننا في غرفته التي يقيم بها أو في منزلي أو المصنع، كنت أرسل أطفالي إلى والدتي أثناء إقامة العلاقة في شقة الزوجية، ولم يشعر زوجي بخيانتي".

"مصادفة" تقود الزوج لكشف الخيانة كشفت الزوجة تفاصيل المشهد الأخير في علاقاتها الآثمة، وتقول: "كشفني بالصدفة، تليفوني فصل شحن، يوم الجريمة اتفقت أنا وعشيقي على الغياب من العمل بالمصنع والتوجه إلى شقتي، لنقيم حفلًا راقصًا وعلاقة، وأثناء وجودنا داخل الشقة فوجئت بزوجي، على الفور أمسك سكين المطبخ وقتل عشيقي، فهربت منه واستنجدت بالأهالي، إلى أن حضرت الشرطة وألقت القبض علينا".

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة تلقت إخطارًا يفيد بمقتل شاب على يد موظف، بعد أن ضبطه الأخير في أحضان زوجته، وجرى ضبط المتهم وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.