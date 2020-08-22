سيدة "15 مايو" تعترف: زوجي حنين.. وعشيقي جذبني بصعيديته (تفاصيل)

"أنا بحب جوزي والشيطان ضحك عليا وخسرت ولادي"، كانت تلك الكلمات ملخصًا لاعترافات عاملة متهمة بالزنا، بعدما ضبطها زوجها متلبسة مع العشيق فاستل سكينًا وأنهى حياته، تلك الحادثة التي شهدت فصولها منطقة 15 مايو بحلوان.

اعترفت السيدة بتفاصيل مقتل عشيقها على يد زوجها في منطقة 15 مايو، وقررت المحكمة حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل زوجها على ذمة القضية بكفالة 10 آلاف جنيه.

مشاهد عديدة نرصدها من واقع اعترافات الزوجة أمام النيابة، خلال السطور التالية .

زواج صالونات

تقول المتهمة: "منذ 6 سنوات تقريبًا كنت أعمل في مصنع بمنطقة 15 مايو، وشاهدت زوجي في إحدى المرات فأرسل إلى أسرتي، وطلب منهم الزواج بي فوافقت عليه، وبعد عدة شهور من الخطبة أقمنا حفل زفاف وسط الأسرة والأهل".

أنا بحب زوجي

تضيف الزوجة في اعترافاتها: "تزوجنا وبعد 6 أشهر من الزواج أثناء عملي بالمصنع، أصبت بحالة إغماء وعلمت أني حامل في طفلي الأول، وأخبرت زوجي وملأت السعادة منزلي، تحول زواج الصالونات إلى قصة حب بيننا، (أنا جوزي طيب وحنين، أنا ندمانة إني خنت جوزي)، ولكن حدثت بعض المشاجرات وتفاقمت المشادات بيننا".

صعيدي وسيم بالمصنع

قالت الزوجة إنه "منذ عامين ونصف العام، حضر شاب وسيم من الصعيد للعمل في المصنع، كان يصغرني بـ4 أعوام، جذبني إليه بكلماته الصعيدية وشخصيته، ارتبطت بعلاقة صداقه معه، في ذلك الوقت كنت حاملاً في طفلي الثاني، وكنت أمر بظروف نفسية سيئة بسبب الخلافات مع زوجي فتطورت علاقة الصداقة إلى قصة حب".

أول طريق الحرام في المصنع

وتابعت المتهمة في اعترافاتها: "أتذكر أول لقاء بيني وبينه في المصنع بعدما اعترف لي بحبه، تجولنا بمفردنا وأقمنا علاقة غير شرعية، وكانت في نهاية العام الماضي، ثم تكررت اللقاءات بيننا في غرفته التي يقيم بها أو في منزلي أو المصنع، كنت أرسل أطفالي إلى والدتي أثناء إقامة العلاقة في شقة الزوجية، ولم يشعر زوجي بخيانتي".

المشهد الأخير.. "مصادفة" تقود الزوج لكشف الخيانة

كشفت الزوجة تفاصيل المشهد الأخير في علاقاتها الآثمة، وتقول: "كشفني بالصدفة، تليفوني فصل شحن، يوم الجريمة اتفقت أنا وعشيقي على الغياب من العمل بالمصنع والتوجه إلى شقتي، لنقيم حفلًا راقصًا وعلاقة، وأثناء وجودنا داخل الشقة فوجئت بزوجي، على الفور أمسك سكين المطبخ وقتل عشيقي، فهربت منه واستنجدت بالأهالي، إلى أن حضرت الشرطة وألقت القبض علينا".

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة تلقت إخطارًا يفيد بمقتل شاب على يد موظف، بعد أن ضبطه الأخير في أحضان زوجته، وجرى ضبط المتهم وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.