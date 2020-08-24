"الضرائب": إلزام الأشخاص بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا من يناير

أكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة حريصة على نشر الوعي الضريبي، من خلال الندوات التي تنظمها بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المختلفة، وكذلك مؤسسات المجتمع الضريبي، مشيرًا إلى أنه من خلال هذه الندوات يجري إلقاء الضوء على مستجدات التطوير الذي تشهده المصلحة وانعكاس ذلك على الخدمات التي تقدمها للممولين.

وأضاف عبدالقادر أن هذه الندوات تعد إحدى أدوات المصلحة للتعرف على المشكلات التي تواجه المجتمع الضريبي، وبالتالي يجري العمل على إيجاد حلول لها، وكذلك يجري الرد على كل الاستفسارات والتساؤلات التي تطرحها في أثناء الندوات.

وأشار عبدالقادر إلى أن محاور عمل تطوير مصلحة الضرائب متمثلة في محور الإجراءات، الذي يهدف إلى تحديث وتبسيط الإجراءات على الموظفين والممولين لتخدم عملية التطوير، محور التشريعات، والذي يهدف إلى تحديث وتطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالعمل الضريبي؛ لتقديم الدعم التشريعي للتغييرات المخططة في الإجراءات، ومحور الأفراد وتطوير العنصر البشري، ويهدف إلى تنمية وتطوير قدرات جميع العاملين بالمصلحة، وتحديث الهيكل التنظيمي تماشيًا مع المعايير العالمية.

من جانبه، أكد ثروت عبدالباقي، مدير عام التطبيقات والجودة، أنه انطلاقًا من توجهات وزارة المالية؛ لتحقيق التحول الرقمي والميكنة، طورت مصلحة الضرائب خدمة تقديم الإقرارات الضريبية عن طريق موقع البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية: https://service.incometax.gov.eg/etax، حيث يلتزم جميع الممولين بضريبة الدخل، والمسجلين بضريبة القيمة المضافة، بإرسال الإقرار الضريبي من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية.

وأوضح أنه وفقًا لقرار وزير المالية رقم (296) لسنة 2020 فإن الشخص الطبيعي هو الذي يزاول الأنشطة التالية منفردًا قد أصبح ملزمًا بتقديم إقراره الضريبي إلكترونيًا، اعتبارًا من أول يناير المقبل، مستعرضًا تعديلات إقرار ضريبة المرتبات وكسب العمل وإقرار الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، وغيرها.

وطالبت نقابة التجاريين مصلحة الضرائب بضروة التواصل المستمر مع مصلحة الضرائب المصرية من خلال تنظيم هذه اللقاءات بشكل دوري، ووعدت مصلحة الضرائب بتنظيم لقاءات شهرية مع النقابة للرد على كل التساؤلات، ونشر الوعي الضريبي لمد جسور الثقة مع كل أطياف المجتمع الضريبي.