صور.. رفع كفاءة المزرعة السمكية بمنطقة واسط في مدينة نويبع

قال اللواء محمد شعير، رئيس مدينة نويبع، إن مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء تسعى لرفع كفاءة المزارع السمكية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك تنفيذًا لتعليمات وزير الزراعة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وأكد أنه جاري تجهيز ورفع الكفاءة الفنية والإدارية للمزرعة السمكية بمنطقة واسط "عرب حمدان" عن طريق فريق من الفنيين المتخصصين.

وأوضح رئيس المدينة، أن المزرعة تضم 10 أحواض، وجاري رفع كفاءتهم بدء التشغيل ووضع الزريعة بعدد 20 ألف صنف من أسماك البلطي وحيد الجنس، وتجهيز حوضين تفريغ بمساحة 30 متر مكعب للمياه، كل حوض سيحتوي على 4000 زريعة.