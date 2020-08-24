عبد الدايم: تحويل مسابقة الصوت الذهبي إلى مشروع ثقافي قومي لاكتشاف المواهب

قررت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة زيادة قيمة جوائز مسابقة الصوت الذهبي وتحويلها إلى مشروع ثقافي قومي لاكتشاف وصقل المواهب الواعدة فى مختلف مجالات الإبداع يطوف محافظات مصر وذلك من خلال بروتوكول تعاون بين كل من صندوق التنمية الثقافية ودار الأوبرا المصرية والهيئة العامة لقصور الثقافة.

قالت عبد الدايم إن البروتوكول يأتي تجسيدا للتكامل بين قطاعات الوزارة بما يحقق الصالح العام ، وأضافت أن تحويل المسابقة إلى مشروع قومي يبرز الإستراتيجية الخاصة بتحقيق العدالة الثقافية ، مشيرة أن مصر غنية بالمواهب الإبداعية التي تعد احد وسائل الحفاظ على الهوية .

جدير بالذكر أن مسابقة "الصوت الذهبي" أسسها الراحل القدير محسن فاروق، وأطلقتها وزارة الثقافة، ممثلة فى قطاع صندوق التنمية، وتهدف إلي اكتشاف ورعاية شباب الموهوبين في مجال الغناء حتى سن 30 سنة .--