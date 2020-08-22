اتحاد الثقافة الرياضية يدعو الأهلي والزمالك لإعلاء قيم الرياضة

أصدر اتحاد الثقافة الرياضية برئاسة الإعلامي أشرف محمود بيانا صحفيا دعا فيه لاعبي الأهلي والزمالك وجماهيرهما قبل إقامة مباراة القمة بينهما اليوم في مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، بالتمسك بالأخلاق والقيم الرياضية المستهدفة من إقامة المسابقات الرياضية، وعلى رأسها دوريات كرة القدم.

وجاء في نص البيان: "وكأن الأقدار جاءت لتمنح قطبي الكرة المصرية، فرصة ذهبية لمحو كل الآثار السلبية التي خلفتها قمة السوبر المحلي الأخير، وإعادة الوجه الجميل للقاء أكبر كلاسيكو عربي وإفريقي من خلال التحلي بكامل الروح الرياضية في قمة الليلة 120، والتي تأتي منزوعة المنافسة على اللقب، ولكنها تبقى بطولة خاصة يسعى القبطان للفوز بها، وعلينا أن نستثمر تلك القمة التي ستشهد تكريم فريد لنجم كبير تشرف بارتداء قميصي المجد، الأبيض والأحمر، مؤمن زكريا الذي صنع حالة حب ودعم كبيرتين قبل قمة الليلة ووحد مشاعر كل الجماهير، في أن نعيد ما فقدناه بفعل نار القتن المصطنعة.. الأهلي والزمالك هما عينان في رأس الكرة المصرية وعليهما التحلي بالمسؤولية الوطنية وجعل لقاءهما معا عيدا للروح الرياضية".