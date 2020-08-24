مرسيدس تنشط نص مليون سيارة قديمة بنظام Mercedes me

قدمت مرسيدس بنز منذ عام 2016، لعملائها خيار تجهيز سيارات غير المتصلة حتى الآن من سلسلة الطرازات القديمة التي يعود تاريخها إلى عام 2002 بمحول Mercedes me.

ويعني توصيل المحول بهاتف ذكي أن خدمات الاتصال لم تعد مخصصة للعملاء الذين يشترون سيارات جديدة فقط، حيث جرى تجهيز أكثر من نصف مليون سيارة حول العالم بالمحول حتى الآن.

وجرى تنشيط المحول رقم 500000 في ماليزيا، والسيارات التي جرى تعديلها بالمحول موجودة الآن على الطرق في إجمالي 33 سوقًا في أوروبا ومنطقة آسيا / المحيط الهادئ.

ويسمح محول Mercedes me الخاص بمالكي العديد من موديلات مرسيدس-بنز القديمة بالاستمتاع بفوائد السيارة المتصلة.

كما أن إعدادت السيارات القديمة لعالم Mercedes me أصبحت الآن أكثر راحةن وخيار التثبيت الجديد للخدمة الذاتية للاستخدام في المنزل بسيط ويوفر لعملاء مرسيس بنز وقتًا ثمينًا.

وقالت "بريتا سيجر" عضو مجلس إدارة شركة Daimler AG وMercedes-Benz AG، المسؤولان عن التسويق والمبيعات: "تتوفر بيانات وخدمات السيارة بشكل ملائم على الهاتف الذكي للمستخدم، ويقدم التطبيق لأصحاب سيارات مرسيدس-بنز وظائف متنوعة من 4 مجالات مركزية: سيارتي، والتنقل، والإحصاءات، والخدمة".

وتعد محطة الوقود المدمجة ومكتشف أماكن وقوف السيارات من بين الميزات الأكثر استخدامًا، حيث يصل العملاء إلى هذه الوظيفة بمعدل 150000 مرة في الأسبوع، وتعرض هذه الوظيفة محطات الوقود في المنطقة المحيطة جنبًا إلى جنب مع أسعار الوقود وساعات العمل، وتشير إلى أماكن وقوف السيارات المتاحة في مواقف السيارات القريبة، بما في ذلك تكاليف وقوف السيارات، وظيفة أخرى شائعة هي التشخيص عن بعد، والتي من خلالها يخرج التطبيق رسالة تحذير لتنبيه المستخدم مباشرة إلى أي أعطال أو مشاكل تتعلق بالسيارة على هواتفهم الذكية، إضافة إلى الميزات المتعلقة بالمواضيع اليومية مثل وقوف السيارات والتزود بالوقود والملاحة، ويوفر تطبيق Mercedes me Adapter أيضًا معلومات عن السيارة والخدمات للمالكين وتوضيح عوامل مثل مستوى الوقود وزيت المحرك ودرجة حرارة سائل التبريد وحمل المحرك ودرجة حرارة السحب.